Puglia, i saldi iniziano il 7 gennaio

Nel rispetto delle disposizioni del DPCM del 3 dicembre 2020 e del Decreto Natale, l'inizio dei saldi invernali 2021 previsto per giorno 5 gennaio è posticipato a giovedì 7 gennaio. Lo stabilisce la Regione Puglia.Le regole nazionali impongono su tutto il territorio nazionale la chiusura dei negozi di abbigliamento e accessori per adulti nei giorni 5 e 6 gennaio. Pertanto l'inizio del 5 gennaio non avrebbe sortito alcun effetto.Resta confermata la data del termine al 28 febbraio, come stabilito dal Regolamento regionale n. 14 del 29 maggio 2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 63 del 31 maggio 2017.In un anno reso molto difficile per il commercio dalla pandemia e dalle conseguenti restrizioni, i saldi potrebbero rappresentare una boccata d'ossigeno, soprattutto per incentivare gli acquisti nei negozi rispetto alle piattaforme on line molto utilizzate.