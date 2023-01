Fra due giorni iniziano i saldi

Non più bramati con la trepidazione di una volta, ma sempre attesi comunque da chi spera di poter fare buoni affari. Infatti, nonostante le numerose vendite promozionali in tutti i mesi dell'anno, l'arrivo dei saldi è sempre salutato con una certa benevolenza dagli appassionati dello shopping e dalla popolazione che aspetta il periodo dell'anno per fare acquisti a prezzi più convenienti.Quest'anno i saldi invernali per la regione Puglia inizieranno il 5 gennaio, giorno prima della befana, per concludersi il 28 di febbraio. Mentre nella vicina Basilicata le vendite promozionali di stagione sono iniziate già lo scorso 2 gennaio e si protrarranno fino al 2 di marzo.Le raccomandazioni da parte delle associazioni di tutela dei consumatori sono sempre le solite.Si consiglia di servirsi preferibilmente dai negozi di fiducia e di acquistare prodotti dei quali si conosce già il prezzo per valutare la convenienza; sarebbe opportuno diffidare delle vetrine coperte da manifesti che non consentono di vedere la merce; conviene sempre non fermarsi al primo negozio che propone sconti, ma confrontate i prezzi con quelli esposti in altri esercizi. Inoltre è obbligatorio per l'esercente esporre il cartellino con il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore percentuale dello sconto applicato "in modo chiaro e ben leggibile"; conviene sempre controllare che fra la merce in saldo non ci sia anche quella nuova a prezzo pieno, che andrebbe in tal caso separata; è consigliabile diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati e non provati ed infine, bisogna ricordare che lo scontrino è un documento importante e deve essere sempre conservato in caso di merce difettosa, che, anche se acquistata a saldo, si può restituire.Dopo queste piccole regole non resta che augurare a tutti buone spese.