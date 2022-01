Commercio: iniziati i saldi invernali

Iniziano oggi in Puglia i saldi invernali che dureranno sino al 28 febbraio. Sul commercio pesa l'incognita dell'emergenza Covid che potrebbe avere ripercussioni sui consumi in questo momento in cui la situazione richiede molta prudenza.I commercianti del settore moda, abbigliamento, calzatura sperano di poter recuperare liquidità e anche i consumatori sono a caccia di acquisti interessanti a prezzi competitivi per effetto della riduzione del potere d'acquisto dovuto ad un incremento dei costi per l'inflazione e per l'aumento delle bollette energetiche.Le raccomandazioni ai cittadini sono le stesse di sempre, a cominciare dal conservare lo scontrino per eventuali sostituzioni e dall'acquisto dei capi in negozi di fiducia dove si conosce già il prezzo per evitare di incorrere in spiacevoli aumenti mascherati.E' bene ricordare, comunque, che la formula dei saldi è ormai da tempo snaturata. Non corrispondono più alle tanto attese svendite di fine stagione, con le code fuori dai negozi. E' l'effetto di formule di vendita come il black friday con cui già si praticano sconti elevati e della tendenza sempre crescente ad acquistare scarpe e capi di abbigliamento sulle piattaforme on line.