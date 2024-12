Premiate le attività storiche e di tradizione

Nella Camera di commercio di Bari sono stati consegnati gli attestati "Attività storiche e di tradizione della Puglia" e "Maestro Artigiano" della Regione Puglia. Premiati oltre 140 imprenditori, delle province Bari e Bat, per le fasce d'età dell'attività di impresa di 30,40 e 70 anni, che hanno ottenuto il riconoscimento per l'inserimento nell'Albo Regionale e che potranno esporre il logo di attività storica e di tradizione. Anche ditte altamurane hanno ricevuto l'attestato.In totale sono 469 attività le attività pugliesi premiate nel corso del tour regionale per la consegna dei riconoscimenti, organizzato dalla Regione Puglia con le Camere di Commercio, nelle varie città capoluogo.Nell'ente camerale hanno partecipato la presidente Luciana Di Bisceglie, il presidente della Regione Michele Emiliano, l'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, il consigliere regionale Francesco Paolicelli, i rappresentanti delle associazioni di categoria coinvolte: Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti e CNA.«Oggi premiamo la capacità degli imprenditori di avere la giusta motivazione e forza economica per tenere alto il livello d'impresa del territorio, resistendo con la propria attività, nonostante le tante difficoltà economiche e sociali», ha detto Di Bisceglie. «Impegno da apprezzare, ancora di più, perché gli imprenditori hanno la capacità di reinventarsi e non arrendersi davanti ai cambiamenti che la società impone, riadattando le attività e sviluppando anche capacità innovative, continuando ad investire sul proprio lavoro. Aspetto fondamentale, in questi tempi in cui i giovani lasciano la nostra terra per andare a lavorare altrove, è l'opportunità che le aziende di famiglia offrono a molti di loro attraverso il cambio generazionale che assicura continuità alle aziende stesse ma anche un futuro certo a molti di loro».