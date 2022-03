Camera di commercio, Ambrosi confermato presidente

Alessandro Ambrosi è stato confermato alla guida della Camera di Commercio di Bari. Dieci rappresentanti della Confcommercio Bari Bat faranno parte del Consiglio della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, per il prossimo quinquennio. Tra loro anche l'altamurana Tonia Massaro."Ringrazio il presidente Emiliano per la puntuale assistenza e i rigorosi e rapidi controlli nello svolgimento della procedura - dichiara Ambrosi che fa parte della Camera di commercio in qualità di presidente di Confcommercio Bari BAT - siamo davvero soddisfatti per il risultato raggiunto, ma anche consapevoli dell'importante lavoro di rappresentanza delle varie categorie, che andremo a svolgere, soprattutto in un periodo delicato come quello attuale. I settori del commercio, del turismo e degli ambulanti sono stati fortemente colpiti dalla crisi di questi 2 anni. Abbiamo un compito importante e lo svolgeremo fino in fondo."Questa la suddivisione dei rappresentanti della Confcommercio nell'ente camerale: Alessandro Ambrosi commercio; Roberta Chionno commercio; Teresa Lucamante commercio; Francesco Pomarico commercio; Andrea Nazzarini per gli ambulanti; Francesco Caizzi turismo; Antonia Massaro turismo; Gaetano Frulli servizi alle imprese; Nicola Pertuso servizi alle imprese; Nicoletta Lombardi servizi alle imprese.Da segnalare che per la prima volta è stata riconosciuta la rappresentanza al settore ambulanti, con Nazzarini e Savino Montaruli.