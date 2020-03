Una rete per il servizio a domicilio della spesa

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Una rete per la spesa a domicilio di persone impossibilitate a uscire. E' l'iniziativa congiunta del Comune e delle associazioni di categoria.A seguito del DPCM dell'11 marzo 2020, per limitare al minimo gli spostamenti, per agevolare chi è impossibilitato ad uscire anche solo per necessità, per contribuire al regolare svolgimento dell'attività degli esercizi di vicinato compresi nell'Allegato 1 del decreto, Rete imprese Altamura (Confesercenti - Angelo Caggiano, Confcommercio- Tonia Massaro, CNA- Giuseppe Pascale, Confartigianato- Angela Miglionico) intende promuovere lo svolgimento del servizio di consegna a domicilio della spesa nel territorio di Altamura.Le attività interessate possono registrarsi, inviando una mail all'indirizzo altamuraconsegneadomicilio@gmail.com contenente alcune informazioni (denominazione dell'attività; indirizzo; recapito telefonico; categoria merceologica, ad esempio macelleria, ortofrutta, prodotti ittici, alimentari, panificio, tabacchi, giornalai, ferramenta, latteria, ecc.Le attività comprese nell'allegato 1 sono:L'elenco sarà costantemente aggiornato e pubblicato sul sito web e sui canali social del Comune.