Sasso: Federicus è di tutti gli altamurani

Comunicato dell'on. Rossano SassoQuando circa 2 mesi fa, nella Sala Nassiriya del Senato della Repubblica ho presentato Federicus insieme al Presidente della Commissione Cultura Roberto Marti ho provato gioia ed orgoglio. Gioia ed orgoglio per la mia città, Altamura, gioia per i miei concittadini e per le centinaia di volontari che animano e colorano in quei giorni i claustri del centro storico.Federicus è patrimonio di tutti gli Altamurani e anche quest'anno, nonostante la pioggia, migliaia di turisti provenienti da tutta Europa sono arrivati qui. Ieri sera però qualcuno purtroppo ha sferrato un attacco tanto gratuito quanto scomposto a Federicus. Sinceramente dispiace molto per gli attacchi agli organizzatori di Federicus da parte dell'avvocato Moramarco.Sono un politico e capisco che in campagna elettorale possa sfuggire il piede dalla frizione, ma non si dovrebbe mai superare certi limiti e soprattutto non si dovrebbe mai denigrare qualcosa che sta a cuore e riguarda tutti gli Altamurani. Perché Federicus è di tutti gli Altamurani. Infine una considerazione è anche una promessa: chi aspira a rappresentare una comunità dovrebbe mettere da parte i rancori personali e pensare al bene della città, ma forse chiedo troppo.La promessa: userò tutto il massimo impegno, come ho sempre fatto in passato, per promuovere e diffondere e, a maggior ragione oggi che ha subìto un ingiustificato e incomprensibile attacco, a difendere Federicus da chiunque. Federicus e Altamura meritano rispetto e con Antonio Petronella Sindaco finalmente potremo farlo.