Calcio a 5: la Soccer vuole il grande pubblico "Tutti al palazzetto"

Inizia con un big match il nuovo anno per la. La squadra biancorossa, infatti, domenica pomeriggio, alle ore 16.30, per la prima giornata di ritorno del girone C del campionato didi calcio a 5 femminile, al PalaPiccinni, ospita la Futsal Prandone, terza forza del campionato, una sfida che si ripeterà anche nel primo turno della, alla quale si sono qualificate le prime quattro in classifica al termine del girone di andata.La squadra allenata darispetto a quella marchigiana, ha usufruito di una settimana in più di vacanze, dato che nell'ultima giornata di andata ha rispettato il turno di riposo, fatto questo che, in passato, spesso, si è rivelata un'arma a doppio taglio: se da un lato le calcettiste biancorosse arrivano alla sfida più riposate, la Futsal Prandone ha già nelle gambe una partita e quindi ha già ritrovato il ritmo giusto per affrontare le sfide successive. A presentarci questa importantissima sfida è stato proprio l'allenatore altamurano: "Non sarà una partita facile, contro una squadra molto coriacea, dotata di gente tecnica ed esperta. Noi dovremo far valere le doti migliori che abbiamo e cercherò di mettere in campo le giocatrici più in forma perché ci aspetta un mese di fuoco: domenica prossima andiamo a Chiaravalle e poi ci attende il primo turno di coppa, sempre con Futsal Prandone." Poi, sullo stato di salute della squadra ha aggiunto: "La squadra è riposata e fortunatamente abbiamo dovuto fare i conti solo qualche malanno di stagione."