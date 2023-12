1 gennaio, regolare la raccolta di organico e vetro

Servizio si è svolto anche a Natale ma troppa immondizia per strada

L'1 gennaio, anche se giorno festivo, la raccolta dell'organico (umido) e del vetro si svolgerà regolarmente ad Altamura. Per la raccolta differenziata porta a porta, infatti, non ci sono pause, anche nei giorni festivi, e si procede secondo il calendario.La raccolta si è svolta anche a Natale. Purtroppo, però, sono stati trovati numerosi abbandoni di rifiuti su marciapiedi e strade. Un accumulo di buste di immondizia è stato trovato, ad esempio, in piazza Santa Teresa, tanto da provocare anche l'indignazione del sindaco Vitantonio Petronella.Nei giorni scorsi la Polizia locale ha sanzionato alcuni dei responsabili di questi abbandoni. I trasgressori devono stare molto attenti. Se prima rischiavano solo la multa, adesso - con un aggiornamento normativo - l'abbandono dei rifiuti è punito anche con la denuncia penale e si finisce nelle aule di giustizia.