Abbandono di toner e altri rifiuti, denunciato il responsabile

Per l'abbandono di rifiuti di vario genere, anche di tipo elettronico (Raee), il presunto responsabile è stato denunciato ad Altamura. Aveva inquinato un terreno in via Parco del vecchio Bovio in una discarica a cielo aperto con toner, stampanti, rifiuti di manutenzioni, vernici, ecc.Lo ha comunicato sui "social" l'assessore all'ambiente Leo Martinelli. "Oggi ci siamo imbattuti in una vera e propria discarica a cielo aperto - ha scritto -. La nostra benamata terra completamente deturpata dagli scarti delle manutenzioni, toner e altre sostanze chimiche. Siamo riusciti a rintracciare il colpevole di questo disastro. Riceverà il trattamento che merita perché Altamura non merita questo".In base ad una modifica normativa introdotta negli scorsi mesi, i responsabili degli abbandoni al suolo di rifiuti vengono denunciati per un reato penale di cui dovrà rispondere in Tribunale; invece in precedenza per loro era prevista una sanzione e la denuncia scattava solo per la "omessa bonifica", cioè quando non veniva ripristinato lo stato dei luoghi.Ad Altamura le periferie e le campagne sono piene di discariche abusive. I cittadini chiedono la linea dura: più controlli, più multe e denunce affinché i responsabili non restino impuniti.