Sciopero servizi essenziali, possibili disagi per raccolta rifiuti

Sciopero nazionale in aziende di servizi pubblici essenziali, l'8 marzo 2024 possibili disagi in raccolta rifiuti.Le segreterie nazionali Flaica Cub - USB hanno proclamato Sciopero Generale Nazionale nell'intera giornata di Venerdì 8 marzo 2024. La società Teknoservice, affidataria del servizio di igiene urbana, ha comunicato al Comune che potrebbe non trovarsi in condizione di garantire i normali servizi di igiene urbana.Tuttavia, si informa che - come previsto dalla vigente normativa in materia - saranno garantiti i servizi pubblici essenziali, così come individuati dall'art. 8 dell'Accordo Nazionale di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività stipulato tra Federambiente e Fise e Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, tra i quali:- raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi ai sensi della normativa vigente di legge;- raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, caserme;- pulizia dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale.