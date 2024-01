Abbandono di rifiuti: telecamere di controllo abbattute da inquinatori

Sulla strada provinciale 27 "La Tarantina", in territorio di Altamura, due telecamere di controllo per la tutela ambientale sono state divelte e danneggiate. Si tratta di video-trappole che hanno una funzione deterrente, perché sono visibili sulla strada, e servono anche a individuare eventualmente persone che abbandonano i rifiuti.In questo caso, sul ciglio stradale, sono stati trovati alcuni cumuli di rifiuti inerti, misti a spazzatura di vario genere. Probabilmente ad abbatterli sono state le stesse persone che hanno inquinato l'ambiente. L'abbandono dei rifiuti è una piaga, difficile da contrastare, sia per l'ampiezza del territorio sia perché gli inquinatori non si fanno scrupoli né per l'ambiente né - come in questo caso - per le telecamere.Indignazione è stata espressa dal sindaco Vitantonio Petronella che ha denunciato pubblicamente l'accaduto. "Ancora una volta assistiamo ad azioni che ledono la dignità e la bellezza del nostro territorio", ha detto, definendo tali azione come "continui atti di presunzione e arroganza nel continuare a sporcare la città e i tratti stradali. Noi rispondiamo che non ci arrendiamo, ma continueremo a contrastare con tutti i mezzi possibili il menefreghismo e le azioni incivili. L'inciviltà non ci ferma. Le intimidazioni neanche. La giustizia, invece, aiuta a vivere nel rispetto di tutti".Sono state avviate indagini da parte del comando di Polizia locale.