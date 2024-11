Sciopero dei servizi essenziali, possibili disagi in raccolta rifiuti

raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi ai sensi della normativa vigente di legge;

raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, caserme;

pulizia dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale.

Nella giornata di domani (29 novembre) le organizzazioni Cub ed Sgb hanno proclamato uno sciopero generale nel settore dei servizi essenziali.Potrebbero esserci disagi nella ordinaria raccolta dei rifiuti porta-a-porta o nello spazzamento delle strade. Ad ogni modo è sempre consigliato esporre comunque i contenitori all'esterno delle utenze.Alcuni servizi essenziali sono garantiti. Come previsto dalla vigente normativa in materia - saranno garantiti i servizi pubblici essenziali, così come individuati dall'art. 8 dell'Accordo Nazionale di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività stipulato tra Federambiente e Fise e Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, tra i quali: