Sciopero dei trasporti pubblici: venerdì possibili disagi

Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane possono verificarsi venerdì 8 novembre: le organizzazioni sindacali confederali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro di Puglia e Basilicata hanno aderito allo sciopero nazionale di 24 ore, senza il rispetto delle fasce di garanzia, con manifestazione ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo Nazionale del 28 febbraio 2018, come riconosciuto dalla Delibera n. 18/95 del 16 marzo 2018 della Commissione di Garanzia, di tutte le lavoratrici e lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL), ai sensi e nel rispetto della legge 146/90, come modificata dalla legge n° 83 del 2000.



Le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: interruzione del confronto per il rinnovo del CCNL di categoria scaduto il 31.12.2023 e relativo esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste per Legge; deterioramento delle condizioni lavorative e retributive, strutturale carenza negli organici aziendali, episodi di aggressioni fisiche e verbali, sempre più diffusi ai danni degli operatori front line, difficoltà nel reperire nuovi conducenti e altre figure specializzate, rischio sempre più tangibile della riduzione dei servizi.



Si precisa che, conformemente alle delibere n. 18/138 del 23.04.2018 (art. 16), n. 02/183 del 20.11.2002, n. 06/677 del 6.12.2006, n. 03/19 16.01.2003, emesse dalla Commissione di Garanzia, saranno garantiti i servizi TPL assolutamente indispensabili, nelle modalità individuate dall'azienda in ragione del mancato accordo con le organizzazioni sindacali.



Ulteriori info e orari dei servizi garantiti durante lo sciopero sono disponibili sul sito di Ferrovie Appulo Lucane, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il Call Center al numero verde 800.050.500.