MarinoBus e la Tornanza, il viaggio che connette luoghi e storie di vita

Viaggiare per connettere l'Italia - MarinoBus, storicamente simbolo di mobilità e connessione per l'Italia e l'Europa, offre un servizio di trasporto che permette di mantenere vive le relazioni tra le comunità locali ed estere. Con la campagna "MarinoBus per La Tornanza", l'azienda vuole rafforzare il proprio impegno nel sostenere il viaggio non solo come spostamento fisico, ma anche come ponte culturale tra chi parte e chi ritorna.

Al passo con i tempi e le esigenze – MarinoBus ha da sempre visto nel viaggio la possibilità di reinventarsi. Ascoltare le esigenze dei passeggeri che scelgono MarinoBus come loro compagno di viaggio, ha permesso all'azienda del Sud Italia di offrire nuove e, azzardiamo, rivoluzionarie modalità di viaggio. La propensione all'innovazione ha portato alla nascita di 3Xclusive, una nuovissima modalità di viaggio mai vista in Italia: privilegiando qualità e comodità del viaggio, MarinoBus ha offerto ai propri passeggeri la possibilità di viaggiare su autobus con sedute singole, distanti tra loro: nasce così un nuovo modo di viaggiare, più intimo e spazioso, per rendere unica la propria esperienza di viaggio.



Se la qualità del viaggio è la mission prioritaria di MarinoBus, anche il concetto di mobilità accessibile e sostenibile è centrale per l'Azienda. È da qui che nasce infatti l'idea della University Card, rivolta ad un target da sempre caro all'azienda del Picchio con il ciuffo all'insù: gli universitari. Con questo strumento che offre speciali vantaggi ai giovani, si vuole incentivare il viaggio inteso come strumento di crescita personale, per acquisire, creare e condividere valore tra i territori.



La Tornanza: ritorno e rinascita - La Tornanza, ideato da Antonio Prota e Flavio Albano, è un movimento culturale che mira a contrastare lo spopolamento delle aree rurali e dei borghi attraverso il rientro di coloro che hanno lasciato il Paese, portando con sé un bagaglio di esperienze internazionali. Al centro di questo progetto c'è il concetto di viaggio, non solo come fuga, ma come arricchimento che sfocia in un ritorno consapevole e orientato alla crescita sociale ed economica del territorio. Con questa collaborazione, MarinoBus e La Tornanza vogliono lanciare un messaggio chiaro: il futuro dei borghi passa attraverso la connessione, non solo infrastrutturale, ma anche culturale. Tornare non è solo possibile, ma è un'opportunità per tutti: per chi ha viaggiato e per chi è rimasto.

