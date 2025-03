Formazione: iniziative a favore di laureati e lavoratori in cassa integrazione

La Regione Puglia ha predisposto tre avvisi in materia di formazione e lavoro. Sono finanziati dal PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 con una dotazione complessiva di 45 milioni di euro. Si tratta di Pass Laureati 2025, della nuova edizione di Punti Cardinali e della formazione a sostegno dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale, a rischio di espulsione dal mercato del lavoro.Con l'Avviso Pass Laureati 2025, la Regione Puglia intende supportare i giovani laureati pugliesi nell'accesso a percorsi di alta formazione, finanziando la partecipazione a master post-lauream in Italia o all'estero. Il bando prevede l'assegnazione di voucher finalizzati alla copertura delle spese di iscrizione e frequenza, con l'obiettivo di aumentare la specializzazione delle competenze e facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro. Questa misura mira alla creazione di una classe di professionisti altamente qualificati e pronti a rispondere alle sfide del mercato. Le risorse disponibili per finanziare Pass Laureati 2025 ammontano a 10 milioni di euro a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.Punti Cardinali For Work – Punti di orientamento per la formazione e il lavoro, giunto alla sua seconda edizione, ha l'obiettivo di rafforzare il sistema di orientamento professionale e formativo, creando una rete di servizi integrati per persone disoccupate, inattive ed inoccupate. Attraverso un modello innovativo di orientamento permanente, verranno attivati laboratori, giornate di orientamento e sportelli informativi, finalizzati ad aiutare i cittadini a identificare le migliori opportunità di crescita professionale. Il progetto prevede la collaborazione tra scuole, università, ITS, centri per l'impiego, agenzie per il lavoro, enti di formazione e imprese, per garantire un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro, contrastando la dispersione scolastica e il disallineamento tra competenze e necessità del mercato. Al bando potranno partecipare i Comuni, anche in forma associata, le Province e la Città metropolitana di Bari. Per questo Avviso abbiamo impegnato risorse pari a 15 milioni di euro, sempre a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. Tra le novità di questa seconda edizione di Punti Cardinali si segnala l'azione "Puglia Donna Partecipa", che consentirà la mobilitazione di competenze e risorse del mondo femminile all'interno delle comunità territoriali per assicurare uno sviluppo gender balanced. .Il terzo bando è CIG 2025 - Avviso pubblico per la Formazione a sostegno dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale, a rischio di espulsione dal mercato del lavoro. Il bando, rivolto ai lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, in sospensione o riduzione oraria almeno superiore al 50%, prevede l'erogazione di percorsi di formazione mirati alla riqualificazione professionale, con l'obiettivo di potenziare le competenze individuali e agevolare il reinserimento lavorativo. Le attività formative saranno diversificate per rispondere alle esigenze specifiche del tessuto produttivo regionale e favorire una transizione più agevole verso nuove opportunità occupazionali. Il bando, atteso dai lavoratori, dalle imprese e dagli stessi sindacati, gode di una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.