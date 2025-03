Politiche giovanili: avviso "Raccontiamo Altamura"

Nell'ambito delle attività in materia di politiche giovanili e di marketing territoriale, il Comune di Altamura promuove un avviso per la selezione di materiale digitale per raccontare, valorizzare e tutelare, attraverso le immagini, la Città di Altamura. Ciò al fine di costituire e implementare costantemente un archivio multimediale.L'avviso è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni iscritti ai social (Facebook e Instagram) e follower delle pagine del Comune di Altamura.L'avviso e il modulo di partecipazione sono pubblicati sul portale del Comune di Altamura (avviso "Raccontiamo Altamura"). Nel documento si legge: "Le fotografie e i video dovranno avere come oggetto immagini del territorio del Comune di Altamura e dovranno avere come soggetti non solo i luoghi e i paesaggi, ma potranno essere anche realizzati in occasioni di feste ed eventi che raccontano la storia e la cultura del territorio". Non è un concorso. Con l'avviso s'intende raccogliere materiale che potrà essere poi diffuso e pubblicato, con indicazione dell'autore dell'immagine volta per volta selezionata. Per informazioni: 080/3107289 - 080/3107454.