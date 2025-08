Bus extraurbani: avviso delle Ferrovie appulo-lucane

Per la rimodulazione del servizio di trasporto pubblico urbano e l'attivazione dell'hub di scambio intermodale, situato in via Santeramo all'angolo con via R. Scotellaro., i bus extraurbani non potranno più entrare nell'abitato (con l'eccezione di alcune fasce orarie).Le Fal (Ferrovie Appulo Lucane) hanno comunicato che per una durata di 6 mesi di sperimentazione (fino a diverso avviso), sarà vietato il transito di tutte le corse FAL nel centro di Altamura dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Gli autobus interessati dovranno seguire il seguente percorso: S.S.96 – via Palestro – via Santeramo – ingresso sulla destra nell'HUB per carico e scarico dei viaggiatori – uscita da via R. Scotellaro con svolta a sinistra – via Santeramo – via Palestro – S.S.96 in direzione Matera/Gravina/Bari, con una fermata presso l'HUB stesso per entrambi i sensi di marcia.Restano invece escluse dalla nuova viabilità di via Santeramo le fasce orarie tra le 04:00 e le 08:30, e tra le 12:30 e le 15:30, durante le quali sarà consentito il normale transito degli autobus nel centro urbano sui percorsi abituali. I servizi sostitutivi del treno potranno continuare a percorrere liberamente i propri percorsi.