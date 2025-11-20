Istituito un registro regionale per i trasporti sanitari secondari

La giunta regionale della Puglia ha deliberato l'istituzione del Registro Regionale dei soggetti abilitati al trasporto sanitario secondario, definendo i requisiti, le procedure e gli obblighi per richiedere l'iscrizione e il mantenimento nel registro.La deliberazione costituisce un passo fondamentale verso la regolamentazione del servizio di trasporto sanitario secondario dedicato a persone che, a causa di particolari condizioni cliniche, non possono usufruire di trasporto autonomo ma che non rientrano tra i fruitori del servizio di trasporto in emergenza-urgenza e con sorveglianza medica e/o infermieristica. Tra questi, i soggetti barellati, che presentano un rischio di peggioramento dello stato di salute e necessitano di trasporto in posizione supina mediante ambulanza, e i soggetti non deambulanti, costretti all'uso obbligato di carrozzina ortopedica, che richiedono un trasporto protetto tramite mezzi attrezzati con pedana mobile. Considerata la fragilità delle persone cui il servizio è rivolto, la Regione ha ritenuto opportuno approvare l'istituzione di un apposito Registro Regionale in cui saranno iscritti esclusivamente operatori qualificati dotati di requisiti minimi strutturali tecnologici ed organizzativi.Non essendo il servizio di trasporto sanitario secondario incluso nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), la determinazione delle tariffe sarà di competenza dell'ente erogatore. Tuttavia, per consentire un adeguato monitoraggio, il soggetto che richiede l'iscrizione nel Registro è tenuto, una volta definite le tariffe applicabili alle diverse tipologie di trasporto, a comunicarle alla Regione. Le tariffe dovranno inoltre essere rese pubbliche all'utenza tramite esposizione presso la sede operativa e, se disponibile, pubblicazione sul sito internet.La Sezione Programmazione e Monitoraggio dell'Assistenza Sociosanitaria approverà con suo provvedimento il Registro Regionale e lo aggiornerà con cadenza trimestrale. Gli interessati potranno presentare istanza di iscrizione al Registro Regionale dei soggetti autorizzati al Trasporto Sanitario Secondario (TSS), corredata dalla documentazione prevista, entro 90 giorni dalla sua pubblicazione, al fine di consentire una prima redazione dell'elenco pubblico dei soggetti autorizzati.