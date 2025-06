Consegnati tre nuovi autobus a metano

4 foto Nuovi autobus a metano

La Regione Puglia ha consegnato al Comune tre nuovi autobus, a metano, da inserire nel trasporto pubblico locale. Gli autobus suburbani medio lunghi Otokar a metano sono stati acquistati da Regione Puglia con risorse a valere sul finanziamento del MIT D.M. n. 315/2021. Per l'esercizio del trasporto pubblico locale, gli automezzi sono stati affidati alla società Autolinee Marino Michele srl, gestore del servizio.Questa mattina si è tenuta una simbolica cerimonia di consegna. Sono intervenuti l'assessore regionale ai trasporti e alla mobilità sostenibile Debora Ciliento, il sindaco Vitantonio Petronella, il rappresentante legale dell'azienda Gerardo Marino, il consigliere regionale Francesco Paolicelli, il presidente del Consiglio comunale Luigi Lorusso, affiancati da altri rappresentanti dell'amministrazione altamurana (i dirigenti Gianluca Nicoletti e Maria Paola Stefanelli, gli assessori Tommaso Lorusso e Annarita Marvulli, la funzionaria dell'ufficio comunale ai servizi amministrativi Maria Macella).Dopo un momento di preghiera con don Angelo Cianciotta, vicario generale della Diocesi, si è dato seguito alla benedizione dei mezzi, degli autisti, nonché dei lavoratori della società, e dei presenti tutti. È seguito il taglio del nastro."I mezzi rappresentano – sostiene il sindaco Petronella - una soluzione efficiente, ecologica e sostenibile per il trasporto. Infatti il Comune di Altamura sta lavorando per migliorare il servizio, grazie alla società Autolinee Marino Michele S.r.l., titolata all'esercizio del TPL. È nostra intenzione migliorare la copertura delle linee, aumentare la frequenza delle corse e offrire una migliore esperienza di viaggio in città"."Questi tre autobus consegnati oggi al Comune di Altamura completano la fornitura dei 148 bus suburbani che la Regione Puglia ha acquistato con i fondi del Piano Complementare al Pnrr per un investimento complessivo di 45,8 milioni, di cui 132 sono già circolanti. – ha dichiarato l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione, Debora Ciliento - Sono mezzi ad alta sostenibilità e basso impatto ambientale, hanno tutti i comfort previsti per un viaggio in sicurezza e comodo, ad es. l'aria condizionata. Li consegniamo alla città, custoditeli perché sono frutto di investimenti pubblici finalizzati a migliorare il servizio di trasporto pubblico. Lo dico soprattutto ai ragazzi che probabilmente saranno i principali utenti per gli spostamenti verso le scuole."I tre autobus urbani saranno inseriti nella viabilità e nell'offerta di trasporto per i cittadini.