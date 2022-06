Costituito un consorzio dell'autotrasporto

Un gruppo di 55 aziende operanti nel settore del trasporto ha costituito una società consortile con l'obiettivo di rendere più efficiente il proprio settore. Aziende mono e pluri-veicolari, di Altamura, Cassano, Santeramo e Matera, hanno dato vita al consorzio A.C.A.R. per dare al settore dell'autotrasporto una maggiore rappresentatività e competitività. Le aziende aderenti hanno 800 mezzi tra trattori stradali, motrici e rimorchi. Tra gli obiettivi più importanti ci saranno la contrattazione con convenzione con i vari fornitori e il confronto diretto con le istituzioni regionali e nazionali."I soci fondatori di A.C.A.R. sono orgogliosi di presentare oggi questo nuovo consorzio, che esprime la determinazione del settore nel perseguire con impegno importanti obiettivi di sostenibilità ed efficienza aziendale - ha dichiarato il presidente dott. Vito Tafuni - "sono onorato di aver ricevuto l'importante incarico di presiedere il Consiglio di amministrazione, in qualità di membro esterno. Oggi uno dei settori trainanti dell'economia decide di mettere da parte gli interessi personali per valorizzare l'intero ecosistema, siamo orgogliosi di ACAR e siamo convinti che questo approccio consentirà di raggiungere obiettivi significativi""Il settore ha bisogno di gruppi come il nostro per poter dare più valore alle proprie aziende e garantire una forte rappresentatività nelle contrattazioni con fornitori e istituzioni"- ha dichiarato il direttore generale dott. Alessandro Ragone - "abbiamo lavorato molto in questi mesi perché l'idea del consorzio non nasce oggi ma molti mesi fa ed è stata valorizzata nello sciopero degli scorsi mesi e in questo momento di grande difficoltà del settore"