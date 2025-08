Da oggi si cambia per i bus extraurbani, unico capolinea in via Santeramo

Si cambia per gli autobus extraurbani. Da oggi viene istituito un hub intermodale in Via Santeramo, angolo Via Rocco Scotellaro. Lo comunicano l'amministrazione comunale e la MarinoBus."Il nuovo polo di interscambio - si spiega in un comunicato- rappresenta un importante passo avanti nella riorganizzazione della mobilità urbana: qui faranno capolinea i mezzi extraurbani e i cittadini potranno proseguire il proprio percorso verso il centro città grazie al servizio urbano MarinoBus.A sostegno di questo nuovo assetto, sono stati rivisti e aggiornati i percorsi degli autobus urbani, al fine di garantire un servizio più efficiente, regolare e realmente rispondente alle necessità della comunità. Il servizio, operato dalle Navette Hub e attivo dalle ore 08:30 - 12:30 e dalle 15:30 - 20:30, sarà garantito ogni 20 minuti, assicurando così una maggiore frequenza e una copertura capillare della città.Tutti i dettagli sui nuovi orari e sui p'ercorsi aggiornati sono già consultabili sul sito ufficiale: www.marinobusurbano.it".MODIFICHE ALLE FERMATEA partire dalla stessa data, si comunica la sospensione delle fermate presso:Santa TeresaPiazza Aldo MoroIn alternativa, saranno operative e disponibili per l'utenza:Piazza Unità d'Italia n.8Viale Martiri 102e altre fermate già attive sul territorio urbano.Tutti i dettagli sui nuovi orari e sui percorsi aggiornati sono già consultabili sul sito ufficiale: www.marinobusurbano.itPer informazioni o richieste di assistenza relative al servizio urbano, è attivo il numero dedicato: 080 311 2335 "MarinoBus Urbano, con il supporto dell'Amministrazione Comunale, rinnova il proprio impegno - si legge nel comunicato - a favore di un trasporto pubblico più moderno, accessibile ed efficiente, con l'obiettivo di incentivarne l'utilizzo e migliorarne costantemente la qualità per tutti i cittadini".