Derby della Murgia, non solo calcio

Non solo calcio nel derby calcistico della Murgia tra Team Altamura e Fbc Gravina in programma domani (venerdì 23 settembre) allo stadio D'Angelo per la quarta giornata del campionato di serie D (girone H). Le due società, insieme alla Aps Fortis Murgia (che organizza l'evento medievale Federicus in programma nei giorni 30 settembre, 1 e 2 ottobre) e all'associazione "Conte Giovanni di Montfort" di Gravina, hanno organizzato uno spettacolo con i cortei storici delle due associazioni. "Lo sport si colora di storia", è il titolo scelto per questo speciale fuori-programma.Un "gemellaggio" tra Altamura e Gravina, all'insegna della cultura e della promozione del territorio. Sono previste due esibizioni dei cortei storici: uno alle 19.30, nel pre-partita; l'altro all'intervallo tra il primo e il secondo tempo.Con il sottofondo delle percussioni dei tamburini, si potrà assistere a un'anticipazione del "Federicus", con il nuovo imperatore Alberto Cirrottola, e si potrà conoscere il corteo storico che da lungo tempo anima gli eventi di rievocazione storica a Gravina. La cultura diventa così un'unica bandiera.Poi sul campo sarà tutta un'altra storia. E ciascuno tiferà per i propri colori.