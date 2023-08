Presentato il Wallride festival: l'evento sulla "street culture"

Dance Urban show opening by South Control del Team South by Bounce Factory - Main stage di Wallride:

Rimshot, Elvis the Kid, Bruno Bug & Smooveflex + Sixteen;

Concerto principale Nitro e Kid Yugi ;

; conversazione con Paolo Giose e Sabina Coratelli

Aftershow a cura di Earthbeat

jam session strumentale a cura di La Primavera

concerti a cura di Giumo e Tanca

Concerto principale La Sad

Oggi al Comune, nella sala consiliare, è stato presentato il Wallride Festival 5, la manifestazione dedicata alla cultura giovanile "underground" (cosiddetta "street culture"), in programma sabato 2 e domenica 3 settembre. L'iniziativa è alla quinta edizione e torna dopo tre anni di stop. La precedente, infatti, è del 2019.Numerosi i partecipanti alla conferenza iniziale, alcuni provenienti dall'estero. Per la Sk8ong Team è intervenuto Donato Lorusso; per l'amministrazione comunale hanno espresso le loro considerazioni l'assessore allo sport e al tempo libero Michele Mirgaldi e il vice sindaco Angela Miglionico, confermando il sostegno alla manifestazione.Nel presentare l'evento, Lorusso ha sottolineato che la manifestazione è diventata molto importante, tra le principali del sud Italia. Quest'anno il programma si è svolto in sei date che si sono tenute ad Altamura, Gravina e Matera. In questo fine settimana si conclude allo stadio. Il programma è stato definito "molto potente" per gli ospiti presenti e per l'ampio programma.A fare da cornice agli eventi principali, tantissime attività gratuite: Bouldering (arrampicata), Parkour, Finger Skate, Graffiti, Sketch Battle, Contest di Skate Breakdance, Mc Freestyle.Sk8ong Team ha collaborato con Liberfestival, Earthbeat, Mondo Beat, Link, MaterHub per questa edizione.