Il Ministro della Cultura Sangiuliano ad Altamura a sostegno di Giovanni Moramarco sindaco

Domenica 30 aprile, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il candidato sindaco di Altamura Giovanni Moramarco hanno incontrato i cittadini e gli operatori della cultura presso il Museo Nazionale Archeologico di Altamura.Il Ministro ha visitato il sito di Cava Pontrelli, è stato aggiornato in ordine agli interventi ad oggi eseguiti o in itinere ed è stata avanzata l'urgenza di mettere in sicurezza le orme, di valorizzare il giacimento e di renderlo fruibile con la realizzazione di servizi integrativi. Nel contempo, si è segnalata la necessità di collegare il sito di Cava Pontrelli con l'altro geosito di rilevanza internazionale, costituito dall'Uomo di Altamura. Entrambi i siti sono inseriti nella cornice del Murgeopark, candidato dal Parco Nazionale dell'AltaMurgia a Geosito UNESCO."Il mondo dei dinosauri sollecita la fantasia e la conoscenza del passato – le parole del Ministro della Cultura Sangiuliano. - Questo sito merita una valorizzazione e da domani saremo al lavoro per trovare gli strumenti e le risorse finanziarie per realizzare un parco archeologico. Verrà valutata la possibilità di stabilire un protocollo tra il Ministero della Cultura e il Comune di Altamura per inserire il sito nel circuito turistico nazionale"."Ringraziamo Sangiuliano per aver onorato la nostra Città della sua presenza – il commento entusiasta di Moramarco - ma soprattutto per l'impegno assunto con tutti gli altamurani a restituire finalmente dignità e il giusto valore a Cava Pontrelli e all'Uomo di Altamura, nell'ottica di una valorizzazione a livello nazionale e internazionale".Alleghiamo qui l'intervento del Ministro della Cultura Sangiuliano insieme al candidato sindaco Moramarco: