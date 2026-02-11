Gruppo storico
Gruppo storico
Eventi e cultura

Una rievocazione medioevale tra storia e cucina

Gruppo storico Normanno Saraceno ha creato un legame con Monselice (Padova)

Altamura - martedì 10 febbraio 2026 08.00 Comunicato Stampa
Nel Palazzo di Città il sindaco Vitantonio Petronella ha ricevuto una delegazione del Gruppo storico Normanno Saraceno. Il presidente Francesco Tamborra ha consegnato un simbolico dono da parte della sindaca di Monselice (Padova), Giorgia Bedin: si tratta di una raffigurazione della Giostra della Rocca, manifestazione a tema medioevale che si tiene da 40 anni, alla quale alcuni figuranti del Gruppo storico Normanno Saraceno hanno partecipato come ospiti nello scorso mese di settembre.

Nell'incontro, che si è tenuto nei giorni scorsi, Tamborra e lo chef Franco Colonna hanno comunicato che si sta lavorando a una grande manifestazione in programma a giugno ad Altamura: oltre al villaggio medioevale, che sarà allestito nell'Oasi di San Giovanni, si terrà un'iniziativa sulla cucina a cui parteciperanno altre città italiane che per storia sono caratterizzate dalla vita e dai monumenti di Federico II di Svevia. Petronella ha confermato la disponibilità dell'Amministrazione per la collaborazione.
  • Medioevo
  • Storia Medievale
