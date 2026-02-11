Una rievocazione medioevale tra storia e cucina

Nel Palazzo di Città il sindaco Vitantonio Petronella ha ricevuto una delegazione del Gruppo storico Normanno Saraceno. Il presidente Francesco Tamborra ha consegnato un simbolico dono da parte della sindaca di Monselice (Padova), Giorgia Bedin: si tratta di una raffigurazione della Giostra della Rocca, manifestazione a tema medioevale che si tiene da 40 anni, alla quale alcuni figuranti del Gruppo storico Normanno Saraceno hanno partecipato come ospiti nello scorso mese di settembre.Nell'incontro, che si è tenuto nei giorni scorsi, Tamborra e lo chef Franco Colonna hanno comunicato che si sta lavorando a una grande manifestazione in programma a giugno ad Altamura: oltre al villaggio medioevale, che sarà allestito nell'Oasi di San Giovanni, si terrà un'iniziativa sulla cucina a cui parteciperanno altre città italiane che per storia sono caratterizzate dalla vita e dai monumenti di Federico II di Svevia. Petronella ha confermato la disponibilità dell'Amministrazione per la collaborazione.