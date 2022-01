Concorso Art bonus, c'è anche il sito ipogeo di San Michele

C'è anche il sito ipogeo di San Michele (anticamente noto come Sant'Angelo di Larizca o Larissa), da circa un anno e mezzo recuperato e restaurato, nel concorso nazionale "Progetto Art Bonus dell'anno". L'art bonus è una misura con cui è possibile compiere gesti di mecenatismo, donando somme di denaro finalizzate al recupero di beni culturali e ottenendo dei benefici di natura fiscale.Ad Altamura l'unico bene finora recuperato grazie all'art bonus è proprio il sito medioevale ipogeo di San Michele, di proprietà dell'Abmc. In sinergia con la Regione e il Comune sono stati effettuati intervento di sistemazione del sito storico, appartenente al culto micaelico, e nel contempo lavori di riqualificazione dell'area limitrofa dove è stato realizzato un giardino pubblico.Dal lancio del concorso e fino alla chiusura delle votazioni, chiunque può accedere alla piattaforma del concorso ed esprimere il proprio voto a favore di uno o più progetti in vetrina, e farlo anche tramite i social se e quando previsto dal regolamento. In tal modo ogni cittadino può condividere e contribuire a dare valore ai tanti diversi progetti che si stanno realizzando in tutta Italia grazie all'Art Bonus, sempre più sentito proprio dai cittadini non solo come un bonus fiscale ma anche come un'opportunità per esprimere riconoscenza verso le istituzioni del proprio territorio e condividere i valori della cultura. Il premio consiste in un riconoscimento simbolico rappresentato da una targa di ringraziamento che viene consegnata all'ente beneficiario e ai mecenati con cerimonia pubblica in presenza di alti rappresentanti del Ministero della Cultura e delle istituzioni coinvolte nell'iniziativa. Quest'anno la cerimonia per il conferimento dei premi al progetto vincitore e agli altri 9 finalisti è prevista il 15 aprile.Per votare, bisogna copiare-incollare questo link e accedere:https://artbonus.gov.it/ipogeo-di-san-michele-delle-grotte-ad-altamura-area-di-accesso.html