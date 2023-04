Festa dell'archeologia tra le masserie della Murgia

Alla scoperta di villaggi rupestri, necropoli e culto micaelico (San Michele Arcangelo). Inizia oggi e dura quattro giorni la festa dell'archeologia "Lamascaveje" organizzato dall'associazione "Lo scrigno di Pandora" e ideato da Donato "Emar" Laborante. L'iniziativa prevede passeggiate naturalistiche e archeologiche e incontri in alcune masserie della Murgia, nella vasta area di Murgia Catena, dove sono state documentate anche tracce della via Appia (regina viarum).FESTA DELL'ARCHEOLOGIA "L A M A S C A V E J E" 22/23/24/25 Aprile 2023: Κύριε ἐλέησον KYRIE ELEISON (Signore amami teneramente)Ore 18:00 MASSERIA PERCOCOConferenza Recupero strutturale Masseria Jesce - Recupero Masseria Jesce e Affreschi Cripta dell'AngeloDott.ssa Mariarita IaculliDott.ssa Mara CarcavalloDott.ssa Simona CicalaDott.ssa Mina LorussoDott. Giovanni BuonamassaPartecipazione straordinaria Francesco Cuteri, archeologoModera dott.ssa Emma CapursoOre 20:00PIETRA MADRE (dedicata a don Tonino Bello)di e con il poeta Guido CelliOre 9:00 AGRITURISMO LOSURDOΠεριπατητική Σχολή PERIPATETICA (Scuola in cammino)Park Park lungo il Torrente JesceSistemazione Idraulica Torrente JesceDott. Enzo ColonnaDott. Nunzio PerrucciDott.ssa Marta Barile (Consorzio Terre d'Apuliae)Indagini multidisciplinari lungo il tracciato della via Appia:Luciano Piepoli archeologodott.ssa Caterina AnneseScavi a Pisciulo et Masseria PatroneFranco Di LietoOre 13:00 Pranzo Masseria Moramarco (Pisciulo)Ore 16:00 in camminoLezione di Archeologia di Francesco CuteriDott.ssa Damiana SantoroDott. Aldo PatrunoDott.ssa Mariarita Iaculliinterventi Guido Celliore 18:00MURGIA di e con l'attrice Serena GattiOre 19:00QUIS UT DEUS (in fondo ai tuoi occhi)di e con Donato Emar LaborantePhoto di Elisa Castoro-Antonio Moramarco-Antonio Uajre LomurnoDott.ssa Simona CicalaDott.ssa Ebe Chiara Princigalliore 16:00 DIMORA CAGNAZZILAMASCAVEJE festa dell'archeologiaLe Grotte di san Tommasocon Gianfranco LionettiInterventi di Serena Gatti et Guido Cellipartecipazione straordinaria Dott.ssa Mariarita IaculliDott.ssa Emma Capursoore 19:00HUMUS non saranno certo le stelle a caderci addossoliberamente tratto da "Humus diario di terra" di Bianca Bonavita con Caterpillarore 21:00A PIEDI NUDI SULLA TERRAdi Alessandro ScillitaniCinema PiccoloMateraore 9:00 MASSERIA JESCESONO UNA FORZA DEL PASSATOPark ParkEscursione Murgia Timonecon Gianfranco Lionettiinterventi Guido Celli – Serena Gatti – CaterpillarOre 12:00 Stabilimento De LaurentisOre 14:00 Pranzo AGRITURISMO LOSURDOore 17:00Appia Regina Viarum(Sono una forza del Passato)Dott.ssa Caterina AnneseNunzio AngiolaAlessandro ScillitaniDott.ssa Mariarita Iacullimodera Emma Capursoore 19:00 proiezione film documentarioIl Cammino dell'Appia Anticadi Alessandro ScillitaniLe "quattro giornate" vedranno la presenza del poeta Vito Ciaccia.Saranno filmate da Vittoria Elena Simone.Masseria Percoco S.C.Esterna Murgia Catena AltamuraAzienda Agrituristica Losurdo S.P. 41 Via Carpentino Km 5 AltamuraMasseria Moramarco (Pisciulo) S.P.41 via Appia Antica AltamuraDimora Cagnazzi Strada Comunale esterna San Tommaso 3 AltamuraStabilimento De Laurentis P236 km. 5,300 Santeramo in ColleMasseria Jesce S.P.41 via Appia Antica Km 11 Altamura