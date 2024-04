Amaram: congresso su ricerca e diagnosi delle malattie rare

A.Ma.R.A.M. Aps – Associazione malattie rare dell'Alta Murgia – nasce in Puglia e si espande su tutto il territorio nazionale. Oltre a svolgere attività di volontariato, con lo scopo di aiutare coloro che sono affetti da malattie rare, opera nel campo dell'assistenza socio-sanitaria, della ricerca e della promozione scientifica. L'associazione è molto attenta a tali tematiche, tanto da collaborare con svariati centri di ricerca e strutture ospedaliere dislocate sul territorio nazionale. Al fine di sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica e gli stakeholders è stato programmato per sabato 6 aprile 2024, nell'Auditorium della Parrocchia S. Maria del Carmine di Altamura, un congresso ECM dal titolo RICERCA, DIAGNOSI E POSSIBILI SCENARI TERAPEUTICI NELL'AMBITO DELLE MALATTIE RARE. Iniziativa a partire dalle ore 8.45.Il Comitato Scientifico è composto dal Dott. Domenico DELL'EDERA del P.O. "Madonna delle Grazie" di Matera; dal Dott. Vincenzo PICERNO – E. E. Osp. Gen. Reg. "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti;dal Prof. Loreto GESUALDO – Università di Bari "Aldo Moro" – Policlinico di Bari.Il congresso ospiterà esperti italiani nel settore della ricerca delle malattie rare, con l'obiettivo di illustrare ed approfondire le conoscenze attuali riguardo gli aspetti clinici di queste patologie. Sarà illustrato lo stato dell'arte della ricerca in questo ambito, mostrando quanto la stessa possa essere concretizzata ai fini della corretta diagnosi e finalizzata per nuovi possibili scenari terapeutici.In particolare, l'evento dovrà fornire spunti utili a stimolare momenti di dibattito, confronto e riflessione tra i professionisti coinvolti e soprattutto consentirà di agevolare l'interazione tra i medici, le associazioni e i pazienti.