Malattie rare e disabilità: associazioni chiedono risposte alla Regione

Diciotto associazioni del terzo settore, che sensibilizzano l'attenzione sui temi delle malattie rare o su altre necessità ed esigenze di salute e di assistenza, hanno chiesto alla Regione Puglia di essere convocati per sottoporre una serie di questioni che vanno dalla nomina del Garante regionale per le persone con disabilità alla formazione sulle malattie rare e all'erogazione di farmaci indispensabili.La nota è stata trasmessa alla terza commissione della Regione (Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali) per chiedere la calendarizzazione dei primi incontri previsti per questo settembre con le associazioni. "Con molto rammarico - hanno scritto - evidenziamo che non ci è giunta ancora alcuna notizia riguardante la nomina del Garante Regionale delle persone con disabilità per cui la III Commissione si sarebbe dovuta incontrare lunedì 25 luglio u.s. Ribadiamo che le scriventi associazioni avevano richiesto di poter partecipare come uditori agli incontri della III Commissione su tale tema. È disdicevole riscontrare di essere ancora sprovvisti di tale figura istituzionale di riferimento a distanza di 2 anni e mezzo dalla prematura scomparsa di Pino Tulipani. Un enorme ritardo politico che si ripercuote negativamente sui cittadini pugliesi che rappresentiamo.Inoltre sollevano e ribadiscono alcuni temi:– nuove assunzioni e formazione del personale medico e paramedico sulle malattie rare attraverso le Università pubbliche pugliesi per cui si chiede che vengano convocati i rettori delle Università di Bari Foggia e Lecce;– erogazione ausili e farmaci indispensabili ed insostituibili;– rappresentanza delle persone con malattia rara all'interno del Co.RE.Ma.R Puglia.La nota è stata inviata da:Vincenzo Pallotta – Presidente A.Ma.R.A.M APSFrancesca Maiorano – Presidente As.S.I.Em.E. onlusLetizia Andolfi – Presidente AID KARTAGENERMassimo Quaranta – Presidente VITE DA COLORARE onlusMariangela Lamanna – Presidente COMITATO 16NOVEMBREFrancesca Macari – Presidente Associazione SCLEROSI TUBEROSAAnna Delrosso Referente Puglia Sclerosi TuberosaItalia Buttiglione – Presidente SCIENZA & VITACinzia Cavallo – Coordinatrice Associazione Disabili Insieme ADIGiovanna Gemmato – Ass. Naz. Pemfigo/Pemfigoide Italy (ANPPI)Federica Masiero – Presidente Associazione Italiana Febbri Periodiche Aps (AIFP)Vincenzo Pallotta referente Puglia e Basilicata AIFPFrancesco Vinci Presidente Associazione Contro le Barriere e Disabili AttiviTiziana Barone Presidente Associazione Stop alle BarriereCosimo Marino Presidente Associazione "Insieme per un Traguardo"Teresa Citarella segretaria regionale del Sindacato SFIDA (Sindacato Famiglie Italiane Diverse Abilità)Nicola Micchetti presidente Associazione LIRH PugliaSavino Ciciolla presidente Autism Friendly Altamura