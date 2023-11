Altamura introduce la carta europea della disabilità

Con delibera di giunta, su proposta della vice sindaca e assessora ai Servizi Sociali Angela Miglionico, il Comune di Altamura ha deciso di aderire al progetto nazionale della Carta Europea della Disabilità (disability card), così come stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e quello delle Infrastrutture e Trasporti.L'adesione al progetto -suggerita dalla Confconsumatori di Altamura alla commissaria Iaculli prima e al sindaco Petronella nei giorni immediatamente successivi al suo insediamento- mira al riconoscimento della condizione di disabilità anche nella nostra città, così come già accade in tutta Europa da quando, nell'ottobre di due anni fa, fu approvata dal Parlamento europeo. Toccherà ora agli Uffici Sociali proseguire, con gli atti di loro competenza, in vista della sottoscrizione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città di Altamura.«Una gran bella soddisfazione e un atto di civiltà che abbiamo fortemente voluto» commentano dalla sede della Confconsumatori di Altamura. «Con la Disability Card si potrà contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale della nostra comunità».La Carta Europea della Disabilità è una tessera che permette l'identificazione delle persone con disabilità e l'accesso a servizi gratuiti o a costo ridotto in materia di trasporti, cultura, tempo libero e benefici utili alla promozione dei propri diritti sul territorio nazionale e in altri Paesi dell'Unione europea. L'esibizione della Carta esonera il cittadino dal possesso di altre certificazioni che ne attestino lo stato di disabilità e i titolari possono ottenere le agevolazioni previste senza ulteriori formalità da parte di amministrazioni dello Stato o dei soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto apposite convenzioni.Rilasciata dall'INPS su domanda dell'interessato a tutti i soggetti in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza (così come previsto nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159), la Disability Card e viene spedita da Poste Italiane direttamente all'indirizzo fornito dal richiedente dopo verifica del possesso dei requisiti richiesti. La domanda può essere presentata tramite il servizio on-line o le associazioni di categoria, ma in tutti i casi per accedere alla piattaforma è necessario il possesso dello SPID che è possibile attivare gratuitamente presso il nostro ufficio.La Carta Europea della Disabilità si colloca tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri dell'Unione europea per il raggiungimento di obiettivi strategici 2010-2020 in materia di disabilità ed è prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; può essere utilizzata esclusivamente dal titolare, non è cedibile a terzi ed è valida fino alla permanenza della condizione di disabilità e comunque per non più di dieci anni dal momento del rilascio.Per ulteriori informazioni, supporto per la compilazione della domanda e per l'attivazione gratuita dello SPID si può scrivere alla mail confconsumatorialtamura@live.it o rivolgersi direttamente presso il nostro sportello in Via Giandonato Griffi 14 (angolo con Corso Umberto I) il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle 20.30.