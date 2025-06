Associazioni donano una pensilina all'Ospedale della Murgia

Una pensilina, per la fermata dei bus, è stata donata da alcune associazioni alla Asl ed è stata installata nell'Ospedale della Murgia.La donazione è frutto di un'iniziativa congiunta di Confconsumatori Altamura e Casamassima, Lions club Altamura Host, in collaborazione con centro antiviolenza LiberaMente, Una stanza per un sorriso, Admo (associazione donatori midollo osseo) e Fidapa. Per la raccolta di fondi la Confconsumatori si è impegnata con la vendita del libro "Poesie donate" , un volumetto che raccoglie poesie che vari autori hanno messo a disposizione gratuitamente. In questo modo il dono si è raddoppiato, perché la vendita ha permesso di contribuire all'acquisto della pensilina.Era necessaria per le persone in attesa del bus, soprattutto anziani, per dare riparo dal sole.