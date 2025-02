Presentazione del libro "Poesie donate"

Venerdì 21 febbraio, alle ore 18.00, nella sala consiliare del Comune, viene presentata l'antologia di autori vari "Poesie donate".L'iniziativa rientra in "Libri a km 0" della Confconsumatori che presenta la nuova edizione della raccolta "Poesie Donate" in cui sono pubblicate poesie di vari autori che hanno messo a disposizione i loro versi e scritti in modo gratuito. Ingresso libero. La manifestazione ha il patrocinio dei Comuni di Altamura e di Casamassima.