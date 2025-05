Poesia, emozioni e giovani talenti al Teatro Mercadante

Si è svolta ieri, 7 maggio 2025, al Teatro Mercadante di Altamura la serata finale dell'ottava edizione del concorso di poesie "Giovanni Carlucci", promosso dall'associazione omonima con il sostegno della compagnia "La Banda degli Onesti". L'iniziativa culturale e scolastico è nata in ricordo di Giovanni Carlucci, studente di scuola media prematuramente scomparso nel 2013.Protagonisti i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado della città: Bosco/Fiore, Mercadante, Padre Pio, Serena/Pacelli. A presentare la serata sono stati Silvano Picerno e Pasquale Carlucci, che hanno accompagnato con calore e ritmo lo svolgersi della serata. La giuria, chiamata a valutare le poesie in gara, era composta da Lucia Calia, Michele Cannito e Mariella Forte. Si sono esibiti il maestro Ascanio Arca al pianoforte e la pittrice Vanna Debernardis, regalando momenti intensi di coinvolgimento emotivo durante la serata. L'ospite d'onore della serata e anche della giuria è stato il comico Tommy Terrafino, direttamente da Made in Sud, che ha portato sul palco leggerezza e ironia, contribuendo a rendere la serata ancora più vivace e partecipata.L'evento è cominciato con un'interpretazione divertente di Silvano Picerno e Pasquale Carlucci, sulla barba di quest'ultimo, che hanno saputo intrattenere il pubblico. A seguire, lo spettacolo comico "da barbiere" di Tommy Terrafino ha strappato risate sincere agli spettatori, regalando momenti di leggerezza e buonumore grazie al suo stile diretto e coinvolgente. Dopo queste prime performance, sono stati presentati i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, i protagonisti del concorso. A seguire, un momento particolarmente toccante, ovvero quello in cui Rossella, la mamma di Giovanni Carlucci, ha letto una lettera inviata da Papa Francesco in seguito alla scomparsa del giovane. Le parole del Pontefice hanno emozionato l'intera platea, sottolineando la profondità e l'umanità che hanno attraversato tutta la serata.Successivamente, i giovani partecipanti hanno dato voce alle loro poesie, tutte ispirate al tema del "tempo". In tutto sono state lette 15 composizioni, scritte da 17 ragazzi, alcuni dei quali si sono presentati in coppia. Le loro parole hanno attraversato emozioni, riflessioni e speranze, restituendo al pubblico un'immagine autentica e potente del mondo visto con i loro occhi. Durante le letture, in un angolo della scena, la pittrice Vanna Debernardis ha creato dal vivo un'opera ispirata alle suggestioni della serata. Il quadro, intitolato "Taglio Brillante", sarà poi messo all'asta, con l'incasso che naturalmente sarà devoluto in beneficienza.La serata ha riservato anche una sorpresa speciale: un video messaggio dell'attore Sergio Rubini, che, impossibilitato a partecipare di persona, ha salutato i ragazzi e il pubblico con parole di incoraggiamento e affetto.Dopo le letture delle poesie, il comico Tommy Terrafino ha intrattenuto nuovamente il pubblico con aneddoti divertenti sulla sua vita matrimoniale, strappando sorrisi e risate.La serata si è conclusa con l'assegnazione del premio alla vincitrice, Virginia Acquaviva, della scuola Serena Pacelli, che ha conquistato la giuria con la sua poesia "Signor Perfetto", un lavoro che ha toccato il cuore di tutti per la sua originalità e profondità. Un evento che ha celebrato il talento, la memoria e la bellezza delle parole, confermando ancora una volta il valore del Premio "Giovanni Carlucci" come un appuntamento imperdibile per Altamura e per tutti coloro che credono nella forza della cultura e dei giovani.(n. d.)