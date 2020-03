Concorso "Giovanni Carlucci", scelti i finalisti

Il dono. Questo è il filo conduttore della sesta edizione del concorso di poesie dedicato a Giovanni Carlucci dalla omonima onlus. Sono stati scelti i quindici finalisti tra i circa cinquanta partecipanti delle scuole di istruzione secondaria di primo grado.Nel ricordo del dodicenne tragicamente scomparso nel 2013, in maniera ininterrotta i genitori Pasquale e Rossella danno vita ad un'iniziativa di grande importanza sociale e culturale. Il concorso è rivolto a ragazzi e ragazze che Hanno più o meno l'età che aveva Giovanni, alunno della "Tommaso Fiore". La storia di Giovanni è rimasta nel cuore e nei pensieri di tutti gli altamurani diventando una bellissima pagina di vita vera e di esempi positivi.La giuria, quest'anno composta dal giornalista Onofrio Bruno, dalla scrittrice Lucia Calia e dall'attore Mimmo Frizzale, non ha avuto affatto un compito semplice. Dopo la valutazione delle varie candidature, ecco i quindici che vanno alla finale che si terrà al Teatro Mercadante in data da definire. In ordine di classifica (primo, secondo e terzo) sono: Ezia Quattromini, Micaela Divietro e Flavio Lupariello per la "Pacelli"; Elena Truppa, Angela Gramegna e Giulia Baldassarra per la "Ottavio Serena"; Altin Gjata, Marilù Anselmi e Luca Marroccoli per la "Padre Pio"; Antonella Cannito, Annalaura Ceglia, Kiara Pellegrino per la "Mercadante"; Costantino Picerno, Annalisa Laquale e Silvio Caramella per la "Fiore". In finale tutto si rimescola, quindi possono esserci sorprese.Tante emozioni riversate su carta. Per la maggior parte dei partecipanti la vita stessa è il massimo dono così come lo sono la famiglia, l'amicizia, i talenti. Pure quest'anno c'è stata una buona partecipazione, grazie al lavoro svolto dai dirigenti scolastici, dai docenti, dai genitori. A supporto dell'iniziativa quest'anno Silvia Ventricelli, per la segreteria del concorso, e la giornalista Floriana Maffei per la documentazione fotografica e video.