Nominato il garante regionale per i diritti dei diversamente abili

Il Consiglio regionale ha nominato il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, figura che mancava da tre anni: è stato scelto Antonio Giampietro, dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti.Il garante, ai sensi della legge (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - art . 31 ter ; regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 9 - art. 3, comma 2) dura in carica cinque anni ed è rinnovabile per un solo mandato.Antonio Giampietro, 42 anni, barese. Dottore di Ricerca in Italianistica. Nei suoi studi si è concentrato oltre che sulla produzione letteraria italiana e francese, sulle politiche sociali contro la discriminazione dei disabili e alla prevenzione e gestione dei conflitti. Da anni partecipa e organizza eventi per sensibilizzare a un maggiore rispetto per i disabili ed è stato tra i fondatori della FAL Vision, la prima casa editrice Braille pugliese.Ad Altamura, insieme all'Unione italiana ciechi e ipovedenti di Altamura Gravina Poggiorsini, ha collaborato a varie iniziative, tra cui l' installazione delle mappe tattili con la descrizione della Cattedrale oppure la presentazione di libri in dialetto altamurani che sono stati stampati anche in braille . (clicca sui link per leggere le notizie)