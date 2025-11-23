Elezioni
Domenica di voto per le elezioni regionali
Si vota oggi (sino alle ore 23) e domani (dalle 7 alle 15)
Altamura - domenica 23 novembre 2025 0.20
Seggi aperti nei Comuni pugliesi per l'elezione del nuovo presidente della giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale. Si vota oggi, dalle 7 alle ore 23, e domani (24 novembre), dalle ore 7 alle ore 15. Agli elettori viene consegnata una sola scheda.
Sono 4 i candidati alla carica di presidente, in ordine alfabetico:
Modalità di voto
L'elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del Comune di residenza.
La scheda elettorale riporta i nomi e cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o del gruppo di liste a cui il candidato è collegato. Per quanto attiene alle modalità di voto, ciascun elettore può:
• votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul relativo contrassegno; in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale alla stessa collegato;
• votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo;
• votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno;
• votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate ad altro candidato presidente.
L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati al Consiglio regionale presenti nella lista da lui votata, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) del candidato o dei due candidati sulle apposite righe poste a fianco del relativo contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
Sono 4 i candidati alla carica di presidente, in ordine alfabetico:
- Antonio Decaro, centrosinistra, con 6 liste: PD Partito democratico; Movimento 5 stelle; Avs - Alleanza Verdi Sinistra; Per la Puglia; Decaro presidente; Popolari per Decaro;
- Ada Donno, Puglia pacifista;
- Luigi Lobuono, centrodestra, con 4 liste: Fratelli d'Italia; Forza Italia; Lega (con Udc e Nuovo partito socialista); Noi Moderati;
- Sabino Marco Mangano, Alleanza civica per la Puglia.
Modalità di voto
L'elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del Comune di residenza.
La scheda elettorale riporta i nomi e cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o del gruppo di liste a cui il candidato è collegato. Per quanto attiene alle modalità di voto, ciascun elettore può:
• votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul relativo contrassegno; in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale alla stessa collegato;
• votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo;
• votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno;
• votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate ad altro candidato presidente.
L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati al Consiglio regionale presenti nella lista da lui votata, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) del candidato o dei due candidati sulle apposite righe poste a fianco del relativo contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.