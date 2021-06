Una mappa tattile della Cattedrale per ciechi e ipovedenti

Da oggi la Cattedrale non ha barriere per i ciechi e gli ipovedenti. Con una collaborazione tra l'ufficio diocesano dei beni culturali e l'Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti) è stata realizzata una mappa tattile con cui è possibile conoscere la planimetria del monumento sacro federiciano e la storia.Una bella iniziativa. Le barriere non sono soltanto architettoniche, ci sono anche quelle sociali e culturali. La Cattedrale di Altamura, invece, non ne ha. Infatti già prima della mappa tattile era stata realizzata una guida in braille.La cerimonia di inaugurazione si è tenuta in Cattedrale, numeroso il pubblico presente e varie autorità. L'iniziativa è stata presentata da don Nunzio Falcicchio, responsabile dell'ufficio diocesano, e da Vitantonio Incampo, presidente della Uici di Altamura, Gravina e Poggiorsini. Presenti, inoltre, il vescovo Giovanni Ricchiuti e il presidente provinciale della Uici Vito Mancini che hanno molto apprezzato la sinergia che ha portato alla realizzazione della prima mappa tattile in una chiesa."Può un cieco guidare un altro cieco?". Parole dal Vangelo di Luca che hanno ispirato questa novità. "L'abbattimento di ogni tipo di barriera è l'intento dell'ufficio diocesano - dice don Nunzio Falcicchio - che ha trovato un'ottima collaborazione con l'Uici e si sta ampliando. Nella nostra città c'è la necessità di fare di più per l'integrazione dei ciechi e degli ipovedenti e il nostro è anche uno stimolo alle amministrazioni pubbliche a elaborare progetti e fare sempre di più".In considerazione degli scopi sociali, la realizzazione della mappa tattile della Cattedrale si avvale, inoltre, della partecipazione di altri soggetti culturali e privati.