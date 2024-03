Malattie rare: adesione alla giornata mondiale per la ricerca

Il Palazzo di Città con i colori simbolo della Giornata mondiale delle malattie rare. In questo modo il Comune ha voluto partecipare all'evento che ha lo scopo di fare crescere la consapevolezza sulle malattie rare e sull'impatto che queste hanno sulla vita delle persone e delle famiglie.L'Amministrazione comunale ha ringraziato l'Amaram per il suo operato e tutti coloro che s'impegnano per garantire cura, assistenza e attenzioni ai malati rari.