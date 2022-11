Malattie rare, sesta edizione del concorso per le scuole

L'associazione Malattie Rare dell'Alta Murgia Aps – A.Ma.R.A.M. Aps – bandisce la 6° edizione anno 2022-23 concorso nazionale dal titolo "Le Meravigliose Rarità" dal tema " Le nuove vie della comunicazione". Il concorso si rivolge scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e mira a raccogliere esperienze, buone pratiche inclusive sia dal punto di vista dell'insegnante che da quello degli alunni, in rapporto anche ad eventuali difficoltà o problematiche insorte a "causa della diversità". Le scuole sono invitate a creare un elaborato/artefatto in qualsiasi forma grafica, letteraria e/o artistica seguendo come linea guida il tema proposto dal bando, ovvero "Le nuove vie della comunicazione".Scadenza 06 Maggio 2023. Informazioni: www.amaram.it