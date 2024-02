A breve nuovi avvisi pubblici per progetti vita indipendente e Dopo di noi

Oggi si è riunita la giunta regionale della Puglia che, tra i vari argomenti, ha deliberato due provvedimenti riguardanti le fasce sociali deboli.Sono stati approvati gli Indirizzi per la definizione del nuovo avviso pubblico per la selezione dei Progetti di Vita Indipendente ("ProVi" e "ProVi Dopo di noi") per persone con disabilità anche senza il supporto familiare. Le assegnazioni complessive per il nuovo bando prevedono uno stanziamento iniziale di 4.000.000 di euro in favore degli Enti locali associati in Ambiti territoriali sociali. Con i Pro.Vi - Progetti di Vita Indipendente, in particolare, la Regione finanzia progetti individuali per agevolare l'inserimento socio-lavorativo e l'autonomia delle persone con disabilità motorie e psichiche. I progetti di vita prevedono risorse per assistente personale, domotica e connettività, co-housing sociale.Altro provvedimento: per assicurare la continuità della misura POC Puglia 2014-2020 - "Reddito di Dignità" – Avviso pubblico regionale per i cittadini destinatari del Reddito di Dignità 3.0 II^ edizione", la Giunta ha autorizzato l'ulteriore stanziamento di 200.000 euro.