Diversamente speleo, il fascino della scoperta per tutti

Questa iniziativa - spiegano gli organizzatori - mira ad accompagnare (in massima sicurezza) persone diversamente abili in alcune grotte non turistiche del territorio Altamurano con il supporto tecnico, fisico e morale di speleologi esperti del Cars.

Diversamente Speleo é un'iniziativa nazionale attuata da diversi gruppi locali che attraverso la conoscenza dell'ambiente ipogeo e la passione per la speleologia, mette in atto principi come l'inclusione, l'altruismo e l'integrazione di persone diversamente abili". Obiettivo pienamente raggiunto. Per le due visite alle grotte è stato possibile sentire il fascino dell'esplorazione e della scoperta, anche grazie ai racconti e alle spiegazioni degli speleologi.

Per chi l'ha fatta è stata un'esperienza molto bella che ha permesso di ammirare due grotte: quella della capra ad Altamura e quella di Cristo a Cassano delle Murge. Si tratta di "Diversamente speleo", iniziativa del Cars - Centro altamurano ricerche speleologiche che ha accompagnato due gruppi di persone con disabilità fisica (non autosufficienti nel camminare) o psichica, in collaborazione con associazioni del terzo settore del territorio.La grotta della capra è vicina alla famosa grotta di Lamalunga. E infatti partendo dal centro visite di Lamalunga, si arriva prima al pozzo di ingresso del rinomato luogo dove fu scoperto l'Uomo di Altamura e poi, tramite un sentiero murgiano, si arriva e si può scendere nella grotta. La visita è stata resa possibile dal supporto fisico e tecnico del Cars. La grotta è facilmente accessibile (ci sono degli scalini) ma è stato necessario accompagnare coloro che da soli non erano in grado di poter arrivare.