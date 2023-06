Si possono presentare le domande per Patto di cura e Sostegno familiare

Dalle ore 12:00 di domani (giovedì 15 giugno) e fino alle ore 12 di martedì 11 luglio sarà possibile presentare sulla piattaforma http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it le domande di accesso per il 'Patto di Cura 2023-24' e per il 'Sostegno familiare'. Entrambe le misure sono destinate alle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza e riguardano il periodo maggio 2023 - dicembre 2024.Il Patto di cura prevede l'erogazione di una sovvenzione mensile di € 1.200,00 in favore delle persone con disabilità che abbiano sottoscritto un contratto di lavoro con un assistente familiare formato o non formato, o un educatore/istitutore convivente o non convivente. La misura, della durata di 20 mesi, è finanziata con i fondi comunitari nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione PR Puglia 2021/2027.Il sostegno familiare prevede in presenza di una figura di caregiver (assistente) familiare, l'erogazione di un contributo mensile di € 700,00 a valere sui fondi del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza e del Fondo Regionale per la non autosufficienza, diretto a valorizzare il ruolo di cura del caregiver. Anche in questo caso la durata della misura è di 20 mesi.Le misure sono alternative e non cumulabili, conseguentemente quando viene fatta domanda per una misura, è inibita automaticamente dalla piattaforma la possibilità di richiedere l'altra.