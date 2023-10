Disabilità: le priorità di associazioni e operatori del settore

"Disabilità: le nostre priorità". È il titolo del 1° tavolo di condivisione e confronto a più voci sul rilevante tema di carattere sociale che si svolge ad Altamura questo pomeriggio nella sala consiliare del Comune, alle ore 18,00.Un momento d'incontro tra le Associazioni e gli operatori di settore per presentare le intense e importanti attività, oltre a confrontarsi sulle progettualità portate avanti a favore delle numerose famiglie che vivono la "disabilità" delle persone care, in città e nel comprensorio territoriale. Non mancheranno anche gli spunti per affrontare le eventuali priorità e a come poterle trasformarle in soluzioni. Un confronto costruttivo che vedrà l'apertura affidata ai saluti introduttivi del sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella e dall'Assessore alle politiche sociali e disabilità, Angela Miglionico. A seguire, gli interventi dei protagonisti.Sarà infatti il punto sul progetto individuale di vita delle persone con disabilità su cui si soffermeranno Anna Pappalardo e Adriano Antonacci (ANFFAS Altamura), mentre Savino Ciciolla (Altamura Autism Friendly) relazionerà sull'attualissimo tema e innovativo progetto di formazione su Autismo e comunità: La convivenza delle differenze. Sui percorsi di integrazione sociale con il centro diurno "Il Volo" e sulle cure domiciliari a sostegno del Caregiver verranno illustrati da Pasqua Adorante e Lucrezia Dininni della Cooperativa Auxlium. Testimonianze ed esperienze anche sulla misura del "Dopo di noi" curato dal presidente di Aixtud Mario Morando Associazione italiana per la tutela dei disabili e dei diritti di Altamura.Concluderà i lavori l'intervento qualificato dell'Europarlamentare e componente del Forum Europeo della Disabilità on.le Chiara Gemma dal titolo "Verso un'Europa più sociale." Moderatore del focus sarà il Gen. dei Carabinieri Pino Giove da sempre vicino al mondo delle tematica al centro di discussione della serata.