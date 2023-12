Ripartono le domande per il reddito di dignità

Prende avvio il nuovo bando per il Reddito di Dignità (ReD). Le istanze possono essere inserite a partire da oggi, martedì 5 dicembre 2023 e fino alle ore 14:00 del 5 gennaio 2024. Le domande possono essere presentate direttamente dai cittadini oppure tramite gli sportelli dei CAF e dei Patronati, convenzionati con gli Ambiti territoriali, oppure tramite gli sportelli di segretariato sociale degli Ambiti territoriali, utilizzando l'apposita piattaforma informatica accessibile all'indirizzo https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it, messa a disposizione dalla Regione Puglia, attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).In questa nuova misura del RED, il Dipartimento Welfare ha definito la propria politica di inclusione sociale in sinergia con il Dipartimento Politiche del Lavoro. La novità è stata conciliare il RED con il percorso 4 del Programma GOL, rivolto alla medesima platea di destinatari."Abbiamo voluto fortemente che i nostri concittadini in situazioni di difficoltà potessero trovare, attraverso questo nuovo bando, un supporto economico e una opportunità di sostegno reale. È stato questo l'obiettivo principale del nostro lavoro, di quello degli uffici, congiunto e assolutamente integrato" dichiara il presidente Michele Emiliano insieme agli assessori Rosa Barone e Sebastiano Leo.I dettagli sulla misura verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 7 dicembre alle ore 12 nella Sala Di Jeso della presidenza della Regione Puglia dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dagli assessori al Welfare e al Lavoro Rosa Barone e Sebastiano Leo, e dalle direttrici dei dipartimenti Welfare e Lavoro Valentina Romano e Silvia Pellegrini.