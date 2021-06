Reddito di cittadinanza, i beneficiari svolgono progetti utili

Sono in corso i progetti utili alla collettività (Poc) per vari cittadini che beneficiano del reddito di cittadinanza. A settembre il Comune ha indetto una procedura pubblica di manifestazione di interesse rivolta a soggetti pubblici e privati, aziende di servizi alla persona, istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado, organizzazioni del terzo settore, società cooperative e loro consorzi, fondazioni di diritto privato, enti religiosi, ditte individuali e società di persone e di capitali, organizzazioni di volontariato, organizzazioni di promozione sociale, parrocchie, altri enti caritatevoli, ecc.) per accogliere tirocini di inclusione sociale (Tis) e tirocini di sussidiarietà e prossimità.L'Anpana, associazione di protezione degli animali e di protezione civile, sta impiegando dieci cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza e dieci con Red (reddito di dignita, misura di sostegno della Regione) per le attività di protezione civile.Due beneficiari del reddito di cittadinanza sono impegnati presso la Teknoservice, in attività di spazzamento, raccolta differenziata, pulizia dei bordi delle strade. A breve l'amministrazione metterà a disposizione della Teknoservice altri 13 cittadini con il reddito di cittadinanza, a seguito della presentazione di un progetto da parte dell'azienda.Altri tre cittadini sono impegnati presso il Museo archeologico statale.E' ancora possibile, per i soggetti destinatari dell'avviso pubblico, fare richiesta al Comune per attivare i tirocini.