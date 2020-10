Reddito di cittadinanza e Red, convenzioni per tirocini

Un avviso per tutti i soggetti interessati ad attivare tirocini di inclusione sociale, di sussidiarietà e prossimità, rivolti ai cittadini che usufruiscono del Reddito di cittadinanza (RDC) e del Reddito di dignità (RED): questo è quanto stato stabilito nell'ambito del Piano di Zona (di cui il Comune di Altamura è capofila) per attivare i servizi di inclusione sociale, rivolti a tutti coloro che risultano beneficiari delle misure di sostegno economico, nazionale e regionale.Ad essere chiamati a stipulare le convenzioni saranno tutti quei soggetti, pubblici e privati, come ad esempio le scuole, le cooperative, i consorzi, le aziende di servizi alle persone, gli enti religiosi, le organizzazioni di volontariato, le parrocchie, oppure le fondazioni.I tirocini rappresentano uno strumento per garantire l'inclusione sociale di quei soggetti che beneficiano delle misure di contrasto alla povertà.Tutti i dettagli relativi alle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Altamura.