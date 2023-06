Amaram dona tablet all'unità di Ginecologia e Ostretricia

Fra il dire ed il fare c'è di mezzo il mare grande delle famiglie che sostengono Amaram Aps, l'associazione murgiana per la lotta e la ricerca contro le malattie rare. Grazie alle raccolte fondi ieri quattro tablet sono stati donati al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale della Murgia diretta da Pierfrancesco Lonero Baldassarra."Abbiamo voluto cominciare dal luogo in cui inizia la vita - afferma l'associazione - un piccolo contributo per agevolare i medici in attesa che la telemedicina diventi realtà per tutti in Puglia. Per ora sarà il reparto di ginecologia del Perinei di Altamura a poter utilizzare la cartella clinica elettronica nella Asl Bari".L'Amaram è molto impegnata nella ricerca e in pochi anni è diventata un interlocutore privilegiato di tante istituzioni ospedaliere e periodicamente, in varie città pugliesi, organizza seminari scientifici e webinar. A riprova di ciò, il presidente Vincenzo Pallotta è stato nominato "ambasciatore" del progetto di comunicazione sulle malattie rare "Scienza partecipata per il miglioramento della qualità di vita delle persone con malattie rare". In qualità di Ambasciatore potrà organizzare in raccordo con il Centro Nazionale Malattie Rare, eventi dedicati, come ad esempio ulteriori webinar informativi sul progetto di scienza partecipata o iniziative dedicate all'approfondimento di specifici aspetti.