Nuovi giochi nel parco inclusivo

Nell’area in via Carpentino

Nuovi giochi sono stati installati nel Parco dell'Angelo "De Marinis", sito nella zona di via Carpentino. La Giunta comunale già lo scorso ottobre 2023 ha scelto l'area (voluta da cittadini e associazioni) per realizzare l'intervento di fornitura e posa in opera di nuovo arredo urbano e giochi.Nei giorni scorsi è avvenuta l'installazione.Le giostre disponibili nel parco sono state finanziate con un intervento pari a 40mila euro, attraverso il "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità" (DM 29 novembre 2021 e Deliberazione di Giunta Regionale 570/2022). Obiettivo dell'amministrazione: garantire l'inclusione di tutti e favorire il diritto al gioco e al tempo libero.