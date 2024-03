Festa dello sport e dell'inclusione nel palazzetto

Sabato mattina, nel palazzetto dello sport Piccinni in contrada Pacciarella, si è svolto il service dei Lions "GiochiAMO senza Barriere: la festa dell'inclusione", voluto dai Lions Club Puglia Champions, Murgia Parco Nazionale, Gravina, Cassano delle Murge, Jesce Murex, Terra dei Peucezi in collaborazione con la Cooperativa "Auxilium".Il service, ideato nel 2017 dal Lions Club "Puglia Champions", ha l'obiettivo di favorire attraverso lo sport e il divertimento, l'inclusione sociale delle persone con disabilità con il coinvolgimento di associazioni sportive e sociali del territorio, scuole ed enti locali.Quella proposta è stata una grande festa dello sport e dell'inclusione che ha coinvolto le scuole secondarie della città: ci sono state rappresentanze degli studenti dell'istituto Nervi-Galilei, del Liceo Cagnazzi, del Liceo Federico II di Svevia e dell'Ites Genco. Con i giovani studenti, le attività hanno incluso gli utenti della Cooperativa "Auxilium" di Altamura e del Centro Diurno "Questa Città" di Gravina con momenti di gioco, divertimento, sport e socialità. Tante anche le associazioni sportive del territorio, le associazioni di volontariato, culturali e sociali, che, a vario titolo, hanno reso l'evento di maggiore rilevanza.La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Altamura, dalla Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva Delle Fonti, dal Coni Puglia e dal Comitato Regionale Paralimpico.Organizzatori soddisfatti della partecipazione, da ripetere per mettere al centro il tema dell'inclusione anche nell'attività fisica e sportiva.